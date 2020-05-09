РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 мая. Памятник труженикам тыла открыли в деревне Марьино Красногорска в День Победы, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В Красногорске торжественно открыт памятник «Труженикам тыла 1941-1945 годов». Новый мемориал расположен в деревне Марьино, вблизи дома №42 по улице Школьной, на территории обелиска погибшим и пропавшим воинам в Великую Отечественную войну», - говорится в сообщении.

Об установке мемориала давно просили местные жители.

«Установка памятника стала возможна благодаря спонсорской помощи генерального директора ООО «Отрада Девелопмент» Николая Гоголя. Создателем композиции выступил кузнец-скульптор, почетный гражданин горокруга Красногорск Валентин Воробьев», - заключается в материале.