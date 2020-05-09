РИАМО - 9 мая. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров поздравил на дому с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Софью Алексеевну Мелентьеву и вручил ей подарки, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Фронтовая дорога Софьи Алексеевны пролегла от Харькова до Берлина. В 18 лет ее призвали в армию и направили на 1-й Белорусский фронт. Ветеран служила при штабе писарем.

«Азаров горячо поздравил ветерана с праздником Великой Победы, вручил ей многочисленные подарки – поздравительный адрес, сервиз из Гжели и продуктовый набор от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также именной альбом, изданный по поручению главы округа (его обладателями станут более 100 мытищинцев – участников Великой Отечественной войны)», - говорится в сообщении.

Он также вручил Софье Алексеевне букет цветов и еще один праздничный набор.

А женщина вспомнила, как во время войны они ждали Победу.

«Все думали: дожить бы, дожить. И вдруг в прекрасный майский день какой-то взрыв, потом началась стрельба, палили, кто из чего мог. Все кинулись обниматься, целоваться. Творилось что-то невероятное. А вокруг кричали: «Победа!», «Мы живы!» - поделилась воспоминаниями ветеран.

Юбилейный год Победы тоже все ждали и готовились отмечать по-особому. Но, к сожалению, пандемия изменила планы. Как отметил президент РФ Владимир Путин, мы еще обязательно достойно и с размахом отметим этот юбилей.

«Думаю, что пройдет время, и мы встретим этот день, как и планировали. Вы, София Алексеевна, большая молодец! Выглядите отлично! Желаю, чтобы вы были с нами еще много-много лет. Здоровья вам! С праздником!» - сказал Азаров.