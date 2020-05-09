РИАМО - 9 мая. В день 75-летия Великой Победы жители подмосковного Реутова подключились к акции «Поющие дома» и исполнили легендарные песни военных лет с балконов, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Два советских грузовых автомобиля ГАЗ-АА, которых в народе прозвали «полуторки», объехали реутовские дворы, в том числе те, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. Концертные «фронтовые бригады» совместно с жителями муниципалитета исполнили всеми любимые песни о войне – «Катюша», «День Победы», «Смуглянка» и другие», - говорится в сообщении.

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции мероприятия, связанные с празднованием Дня Победы, провели в новых форматах. Часть событий состоялась в режиме онлайн, акции «Поющие дома» и «Бессмертный полк – в каждый дом» прошли дистанционно.

«Жители Реутова с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации: вспоминали о подвиге героев и благодарили участников и ветеранов войны с балконов своих домов», - отмечается в материале.

«Полуторки» - это простые и надежные машины, прошли все героические испытания, выпавшие на долю советских людей в 1941-1945 годах. «Полуторка», знакомая каждому россиянину по фильмам и книгам, стала таким же символом войны, как танк Т-34, «Катюша» и трехлинейка.