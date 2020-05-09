РИАМО - 9 мая. В рамках международной акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, в Одинцовском городском округе высадили 84 сосны и 20 елей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Участие в памятной акции приняли глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина и депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков. Они высадили деревья возле Вечного огня в Одинцове и у памятника погибшим воинам в Звенигороде.

«Сегодня мы создаем место, где нашим детям и внукам передается история об отваге советских солдат. Место, куда можно приходить и чтить память павших родственников. Это не просто акция, а традиция, которая должна сохранить в памяти следующих поколений героический подвиг наших предков», - отметил Иванов.

Высадка деревьев проходила во всех территориальных управлениях муниципалитета. Организаторами «Сада памяти» выступают участники движения «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства лесного хозяйства.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>