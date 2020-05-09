РИАМО - 9 мая. На территории Одинцовского городского округа возложили венки и цветы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны солдатах, в мероприятии приняли участие глава муниципалитета Андрей Иванов и первый зампредседателя Мособлдумы Лариса Лазутина, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Они возложили цветы к памятнику Маршалу Жукову. После этого у Вечного огня в Одинцове состоялись сокращенный митинг, посвященный памяти павших солдат, панихида и торжественное возложение венков. В связи с распространением коронавирусной инфекции все памятные мероприятия прошли при участии ограниченного количества человек.

«В этом году наша страна празднует большую дату – 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня мы возложили цветы в память о наших солдатах, героически защищавших родину. К сожалению, из-за сложившейся эпидемиологической ситуации такие памятные мероприятия проходят без участия наших ветеранов и жителей», - сказал Иванов.

Он подчеркнул, что ограничительные мероприятия не помешают жителям отпраздновать этот великий день дома. Можно собраться в кругу семьи, дистанционно принимая участие в памятных акциях и флешмобах, которые организованы по всей стране.

Также память героев Великой Отечественной войны почтили и в Звенигороде – венки были возложены к памятнику погибшим воинам. В церемонии приняли участие глава муниципалитета Андрей Иванов, первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина и депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков.

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