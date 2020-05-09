РИАМО - 9 мая. Почти 3 тысячи человек подписали поздравительные открытки ко Дню Победы для ветеранов Великой Отечественной войны на портале «Я дома», все открытки будут напечатаны и переданы участникам войны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В преддверии 75-летия Победы на портале «Я дома» появилась возможность отправить открытку ветеранам Великой Отечественной войны. Более 2,9 тысячи человек приняли участие в акции. В эти выходные соцработники поздравляют ветеранов по телефону», - говорится в сообщении.

После улучшения эпидемиологической ситуации в Москве все открытки будут переданы в типографию, где их напечатают, а после вручат ветеранам. Сейчас лучшие поздравления можно прочесть в электронном виде на портале «Я дома».

Подписать открытки для ветеранов захотели не только москвичи. Поздравления приходили из Санкт-Петербурга, Брянска, Севастополя, Самары, Владивостока.

Самым популярным дизайном открытки стал рисунок с мальчиком в военной форме и букетом цветов — его выбрали около 500 раз.

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