РИАМО - 9 мая. В День Победы в Одинцовском городском округе поздравили участников и ветеранов Великой Отечественной войны, подарки от губернатора Подмосковья и главы округа получили более 2 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

По словам главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова, в общей сложности подарки и поздравления получили 167 участников и 1890 ветеранов Великой Отечественной войны.

«Подарочные наборы участникам вручаются лично мною, моими заместителями, депутатами всех уровней. Помимо открыток с поздравлениями от губернатора и главы округа в наборах для участников и инвалидов Великой Отечественной - фарфоровый сервиз, подушка и одеяло, продукты к празднику и большие букеты гвоздик», - сказал Иванов.

Он добавил, что также участники ВОВ получают к 75-летию Победы денежную выплату в 10 тысяч рублей.

Тружеников тыла, блокадников, малолетних узников фашизма и других ветеранов Великой Отечественной войны поздравляют волонтеры. Они вручают им от имени главы городского округа праздничные открытки, продуктовые наборы и цветы. Ветераны ВОВ получат к празднику денежную выплату в 2 тысячи рублей.

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