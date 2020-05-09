РИАМО - 9 мая. Столичные власти продолжат выполнять свои обязательства по улучшению качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны после снятия режима повышенной готовности из-за коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила ветеранов с 75-летием Победы в формате онлайн.

«Хочу вас заверить, что после окончания режима повышенной готовности в городе Москве мы выполним все взятые на себя обязательства в соответствии с поручением президента России Владимира Путина по ремонту квартир, в которых проживают ветераны. Берегите свое здоровье, а об остальном мы позаботимся», - сказала Ракова.

Она также провела параллель между борьбой с немецко-фашистскими захватчиками и с пандемией коронавирусной инфекции.

«Москвичи, переживая сейчас сложный момент, еще больше чувствуют ценность той Победы. Вы защитили нас 75 лет назад, сейчас мы защищаем вас и ваших близких. Будьте уверены, мы справимся с этим вирусом и еще пожмем друг другу руки и обнимемся, собравшись за одним праздничным столом», - подчеркнула Ракова.

Накануне Дня Победы все ветераны Великой Отечественной войны в Москве получили «президентские» выплаты в размере от 50 до 75 тысяч рублей и единовременную помощь от города в размере от 10 до 25 тысяч рублей.

После окончания пандемии в Москве продолжится вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». На данный момент вручено около 19 тысяч из 57 тысяч медалей.

Ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, действуют в Москве по 31 мая, в том числе до лета продлен период обязательной самоизоляции жителей. Вместе с тем 12 мая в столице начинается первый этап ослабления антикоронавирусных ограничений - смогут возобновить работу стройки и промышленные предприятия. Также с 12 мая Москва переходит на масочно-перчаточный режим.

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Текстовая трансляция

9 МАЯ

- В Подмосковье за сутки умерли 11 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в Московской области скончались 186 пациентов.

- В Москве и Подмосковье отмечается высокий уровень самоизоляции жителей, лучшие показатели у Лыткарина, поселения Московский (ТиНАО), Королева и Зеленограда.

- За прошедшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 217 пациентов, всего с начала пандемии в регионе выздоровели 1030 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 817 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1075 заболевших. В Москве - 5667.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились за сутки 2520 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 12 779 человек.

- Столичные работодатели будут выборочно проверять сотрудников на Covid‑19. В Москве будет активно применяться новый метод — иммуноферментный анализ.