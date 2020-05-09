РИАМО - 9 мая. В Сети появилась интерактивная карта аптек «Мособлмедсервиса» в Подмосковье, в которых установлены льготные цены на защитные маски для жителей старше 65 лет.

Для каждой аптеки на карте указаны адрес, время работы и контакты.

Карту можно найти на официальном портале правительства Московской области.

В Московской действует масочный режим. До 12 мая ношение маски или респиратора в общественных местах строго рекомендовано, с 12 мая это требование станет обязательным.

Жители Подмосковье старше 65 лет смогут купить маски по льготной цене в аптеках «Мособлмедсервиса». Для покупки будет необходимо предъявить соцкарту. В одни руки продадут не более 30 масок за раз.

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Текстовая трансляция

9 МАЯ

- В Подмосковье за сутки умерли 11 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в Московской области скончались 186 пациентов.

- В Москве и Подмосковье отмечается высокий уровень самоизоляции жителей, лучшие показатели у Лыткарина, поселения Московский (ТиНАО), Королева и Зеленограда.

- За прошедшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 217 пациентов, всего с начала пандемии в регионе выздоровели 1030 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 817 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1075 заболевших. В Москве - 5667.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились за сутки 2520 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 12 779 человек.

- Столичные работодатели будут выборочно проверять сотрудников на Covid‑19. В Москве будет активно применяться новый метод — иммуноферментный анализ.