РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мая. Артисты творческих коллективов домов культуры Балашихи под окнами участников Великой Отечественной войны спели любимые песни фронтовиков, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В субботу вместе с артистами дома культуры «Кучино» депутат поздравил четырех ветеранов, проживающих в микрорайоне Керамик с 75-й годовщиной Великой Победы и передал подарки от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Мы поздравляем сегодня наших фронтовиков, приходя в их дома с песнями и подарками. День Победы, без преувеличения, народный праздник, а наши ветераны – Герои, о которых мы будем помнить всегда», - сказал Ефимов.

Он пожелал ветеранам крепкого здоровья, поблагодарил за Победу и мирное небо над головой.

В честь каждого ветерана прозвучало троекратное «ура».

Иван Рыженков прошел всю войну, награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

«Спасибо вам, ребята, и губернатору спасибо! Фронтовые песни – это душа наша российского народа, душа солдата и лучшая награда», - сказал фронтовик.

Для гвардии сержанта 5-й гвардейской авиадивизии Валентины Барышниковой все жильцы дома, в котором она живет, открыли окна и вместе с артистами исполнили песню Давида Тухманова «День Победы».

А для ветерана ВОВ Михаила Королева Михаила артисты под живую гармонь исполнили его любимый «Синенький платочек».