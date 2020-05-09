РИАМО - 9 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы к мемориальному комплексу в Истре, который воздвигли в память о герое-танкисте Дмитрии Лавриненко.

Мемориальный танк Т-34 с надписью «Лавриненко» и цифрой 52 находится в селе Новопетровское.

«Это память о герое СССР Дмитрии Лавриненко – самом результативном танкисте советской армии. Он поразил 52 вражеских машины, и этот рекорд никто в истории не смог побить», - написал Воробьев в Instagram.

Он напомнил, что в декабре 1941 года 1-я гвардейская танковая бригада генерал-майора Катукова, в которой служил Лавриненко, освободила Новопетровское, отважно сражалась в боях за Москву.

Ранее Воробьев поздравил всех жителей Подмосковья с 75‑летием Победы и пожелал всем мира, добра и благополучия.

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