РИАМО - 9 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы к мемориальному комплексу в Истре, который воздвигли в память о герое-танкисте Дмитрии Лавриненко.
Мемориальный танк Т-34 с надписью «Лавриненко» и цифрой 52 находится в селе Новопетровское.
«Это память о герое СССР Дмитрии Лавриненко – самом результативном танкисте советской армии. Он поразил 52 вражеских машины, и этот рекорд никто в истории не смог побить», - написал Воробьев в Instagram.
Он напомнил, что в декабре 1941 года 1-я гвардейская танковая бригада генерал-майора Катукова, в которой служил Лавриненко, освободила Новопетровское, отважно сражалась в боях за Москву.
Ранее Воробьев поздравил всех жителей Подмосковья с 75‑летием Победы и пожелал всем мира, добра и благополучия.
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