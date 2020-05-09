РИАМО - 9 мая. В День Победы артисты поздравили ветеранов в Видном с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, они выступали на улице на военной «полуторке», а ветераны смотрели концерт из окна, говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинского городского округа.

Военную «полуторку» можно было увидеть на улицах Видного. Артисты фронтовой концертной бригады на автомобиле ГАЗ, который в 1941-1945 годах не только снабжал передовую продовольствием и оружием, но и помогал в перевозке артистов на фронт, в знак благодарности ветеранам исполнили песни военных лет.

«Фронтовая бригада начала свой маршрут рано утром от станции скорой помощи на улице Центральная. Далее артисты побывали на улицах Заводская и Советская, в микрорайонах Зеленые Аллеи и Купелинка, а также на улицах Фокина и Березовой», - говорится в сообщении.

Фронтовая бригада поздравила с 75-летием Великой Победы ветерана Великой Отечественной войны, участника Курской битвы Алексея Никитовича Крыкова.

С июня по сентябрь 1943 года Алексей Никитович в составе 7-й гвардейской Армии Центрального Фронта участвовал в сражениях на Курской дуге и под Прохоровкой. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За Курскую битву» и другими наградами.

Алексей Никитович живет в Видном, ему 98 лет. Сегодня он с удовольствием посмотрел из своего окна выступление артистов. Для ветерана были исполнены песни «Катюша», «Эх, путь-дорожка фронтовая» и «Смуглянка».

В составе творческой бригады - вокалисты из муниципальных учреждений культуры Екатерина Газина, Дмитрий Поздняков и Роман Овшинов.

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