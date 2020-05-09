РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мая. Заместитель начальника межмуниципального управления МВД России «Балашихинское» Вячеслав Ивлев вместе с коллегами поздравил ветеранов Великой Отечественной войны Анатолия Зуева и Татьяну Крылову с 75-летием Победы, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Анатолию Зуеву и Татьяне Крыловой вручили памятные медали к 75-летию окончания войны, передали подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева, администрации городского округа», - говорится в сообщении.

Под окнами ветеранов выступили агитбригады из творческих коллективов культурно-досугового центра «Подмосковные вечера». Они исполнили песни «Катюша» и «Землянка».