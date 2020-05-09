РИАМО – 9 мая. Президент России Владимир Путин обратился к участникам патриотической акции «Бессмертный полк» и пообещал, что торжественное шествие по Красной площади обязательно состоится в будущем.

«Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами в нашем сердце. И так будет всегда, они останутся с нами навсегда. А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем», - приводятся слова Путина на сайте Кремля.

В День Победы участники акции «Бессмертный полк» проводят шествия с фотографиями и портретами своих близких – участников Великой Отечественной войны.

В субботу Россия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии коронавируса большинство праздничных мероприятий в честь Дня Победы в этом году перенесли, часть акций проходит в новых форматах. Так, традиционное шествие «Бессмертного полка» переместилось в онлайн – его показывают на телеканалах, в интернете, на медиаэкранах.

В праздничный день в Москве состоялся пролет военной авиации над Красной площадью. Это одно из немногих мероприятий в честь юбилея Победы, которые проходят именно в торжественную дату.

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