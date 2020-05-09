РИАМО - 9 мая. Главный храм Вооруженных сил России возвели в подмосковном парке «Патриот», сообщает Минобороны России.

«Строительство Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации завершено», - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Храм Воскресения Христова воздвигли в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Храм построили на добровольные пожертвования.

Высота звонницы - 75 метров (в честь 75-летия с окончания Великой Отечественной войны), а высота малого купола – 14,18 метра (1418 дней и ночей длились боевые действия в ВОВ).

Храм спроектирован в монументальном русском стиле, который включает современные архитектурные подходы и уникальные нововведения. Фасады выполнены из металла.