РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. Депутат Мособлдумы Павел Максимович принял участие в богослужении в память об участниках Великой Отечественной войны и возложил цветы к памятнику погибшим воинам в подмосковном Подольске.

«По сложившейся традиции праздничный День Победы начался с богослужения в храме святого Александра Невского в поселке Александровка. Вместе с настоятелем Протоиереем Сергием Екимовым и служащими храма вознесли молитву об усопших в память об участниках Великой Отечественной войны», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

После церковного таинства возложили цветы к памятнику погибшим воинам и почтили память героев минутой молчания.