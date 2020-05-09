РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мая. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым возложили цветы к Вечному огню в Балашихе в ходе торжественного митинга, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мероприятие прошло на площади Славы. В нем также приняли участие руководители воинских подразделений и крупнейших предприятий округа, а также депутаты Балашихи.

«Сегодня к торжественным мероприятиям в Московской области жители присоединятся в режиме онлайн. Пройдут акции «Полк Победы», «Поющие дворы», традиционная минута молчания. Каждый в кругу семьи вспомнит о тех родных и близких, кто принес нам эту Победу», - сказал Брынцалов.

Он поздравил ветеранов и жителей округа с праздником и пожелал всем доброго здоровья, мужества и терпения.

По словам Юрова, несмотря на ограничительные мероприятия, они не могли не почтить память погибших земляков в этой кровопролитной войне.

«Ограниченным составом мы от лица всех жителей Балашихи возложили цветы к центральному городскому мемориалу на площади Славы. После снятия ограничительных мер из-за пандемии коронавирса, в городе проведут традиционные массовые праздничные мероприятия», - подчеркнул Юров.

В 2020 году исполняется 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В честь этой даты и в целях сохранения исторической памяти указом президента Российской Федерации Владимира Путина 2020 год объявлен годом памяти и славы.