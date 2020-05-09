РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Подольска Сергей Сабинин поздравил участников Великой Отечественной войны и вручил им подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Подольск Николая Пестова.

«9 мая поздравили участников Великой Отечественной войны. Зинаиде Чудовой, Федору Демидову и Александру Крючкову передали искренние поздравления и вручили подарки от Воробьева и Пестова. Спасибо за мирное небо над головой!» - написал Сабинин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он поздравил всех с праздником Великой Победы и пожелал, чтобы мужество и героизм великого праздника никогда не были забыты и дух победы всегда жил в сердцах подольчан.