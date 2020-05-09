РИАМО - 9 мая. Ко Дню Победы для столичных школьников приготовили специальные учебные материалы – викторины, хроники и рассказы о героях Советского Союза, которые можно найти в библиотеке «Московской электронной школы», сообщается на официальном сайте мэра города.

«К 75-летию Победы Ассоциация классных руководителей подготовила специальные учебные материалы — их можно найти в библиотеке «Московской электронной школы». С их помощью школьники вспомнят значимые вехи в истории Великой Отечественной войны, увидят легендарную кинохронику и познакомятся со стрелковым оружием», - говорится в сообщении.

Например, ученики могут принять участие в викторине «75 лет Великой Победе» и проверить свои знания о войне и основных событиях того времени.

В приложении «Оружие Победы» слушатели узнают об оружии, разработанном в военные годы специально для Красной армии. В начале войны советские войска были достаточно скромно вооружены, видов стрелкового оружия было немного, но вскоре ситуация изменилась.

В интерактивном приложении можно в подробностях узнать о Героях Советского Союза. Это звание в годы войны получили более 11 тысяч человек. Дважды героями стали 104 бойца, трижды за годы войны — двое, Иван Кожедуб и Александр Покрышкин.