РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 мая. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина возложила цветы к Вечному огню на мемориале на улице Циолковского, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В День Победы глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина, представители администрации и депутаты совета депутатов отдали дань памяти погибшим в Великую Отечественную войну. Они возложили венки у мемориала на улице Циолковского», - говорится в сообщении.

Памятник находится на месте Братской могилы. В этом месте были захоронены заводчане, погибшие при первой бомбардировке завода 5 августа 1941 года. В память о подвиге народа у подножия памятника воину-освободителю горит вечный огонь.

«Из Красногорска на фронт ушло более 16 тысяч человек, 6 809 человек не вернулись с войны: 2 395 погибли в бою, 597 умерли от ран и болезней, 48 умерли в немецко-фашистском плену, 3 769 пропали без вести», - добавляется в материале.

Кроме того отмечается, что 11 красногорцев - Герои Советского Союза, 5 - полные кавалеры Ордена Славы.