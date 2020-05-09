РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. Депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов поздравил жителей городского округа Подольск с Днем Победы и пожелал им здоровья и долгих счастливых лет жизни, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Дорогие друзья! Разрешите поздравить вас со священным для каждого россиянина праздником – Днем Победы! Наша общая задача – хранить память о ежедневных подвигах наших дедов и прадедов на фронте и в тылу в годы войны. Нам суждено передать подрастающему поколению правду об истории нашей страны и не допустить ее искажения. Пожелаем здоровья и долгих счастливых лет всем тем, кто внес свой вклад в Великую Победу и в послевоенное восстановление нашей страны», - сказал Фетисов.

Он отметил, что нет таких слов, чтобы выразить всю благодарность и глубочайшее уважение к ветеранам.

«Это они во времена страшных военных испытаний сумели спасти мир и ценой своей крови отстояли для нас право спокойно и счастливо жить, работать, творить, растить детей. <...> В 2020 году россияне отмечают 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Три четверти века минуло с тех пор, как закончилось самое страшное в современной истории вооруженное противостояние. Однако первые майские дни 1945 года навсегда останутся в памяти поколений как итог неимоверных усилий и беспримерного подвига советских людей», - заключил Фетисов.