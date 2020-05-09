РИАМО - 9 мая. Двенадцать тысяч человек посмотрели парад Победы на экранах в московском метро, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Кто-то дома, а кто-то - в метро. Но парад Победы мы смотрели вместе!» - отмечается в сообщении.

В честь 75-летия Великой Победы над Красной площадью в Москве состоялся пролет военной авиации. Это одно из немногих мероприятий в честь юбилея Победы, которые проходят именно в торжественную дату. Большинство торжеств перенесли в связи с пандемией коронавируса.