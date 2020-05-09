РИАМО - 9 мая. У журналиста Павла Лобкова с точностью 99% диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает Газета.ru.

«Я инактивирован на работе, более не в эфире по распоряжению главного редактора и оформил больничный лист», - написал Лобков на своей странице в Facebook.

Журналист отметил, что за всю свою 40-летнюю работу в средствах массовой информации он никогда не оформлял больничный лист.

Лобков уточнил, что у него легкая форма коронавирусной инфекции. Медики доставили ему на дом гидроксихлорохин и антибиотики.

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Текстовая трансляция

9 МАЯ

- В Подмосковье за сутки умерли 11 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в Московской области скончались 186 пациентов.

- В Москве и Подмосковье отмечается высокий уровень самоизоляции жителей, лучшие показатели у Лыткарина, поселения Московский (ТиНАО), Королева и Зеленограда.

- За прошедшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 217 пациентов, всего с начала пандемии в регионе выздоровели 1030 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 817 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1075 заболевших. В Москве - 5667.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились за сутки 2520 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 12 779 человек.

- Столичные работодатели будут выборочно проверять сотрудников на Covid‑19. В Москве будет активно применяться новый метод — иммуноферментный анализ.