РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 мая. Жители микрорайона Павшинская пойма Красногорска поддержали акцию «Поющий город» и спели вместе песню «День Победы» с балконов домов, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Празднование Дня Победы, не нарушая режима самоизоляции, проходит во всех микрорайонах Красногорска. Акция «Поющий город» состоялась в Павшинской пойме», - говорится в сообщении.

Команда активистов ДК «Подмосковье» выступила с мини-концертом вблизи дома №7 по улице Игната Титова и в сквере домов №№17-19 по Красногорскому бульвару.

«Дружным хором поддержали артистов зрители с балконов и окон. Все вместе спели «День Победы» и послушали композицию «Катюша», - заключается в материале.