РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. В подмосковном Подольске подвели итоги онлайн-турнира по шахматам, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне среди взрослых, победителем стал подольчанин Леонид Ноздрачев, сообщается в группе «МУ СШОР «Пахра» в соцсети «ВКонтакте».

«8 мая завершился онлайн-турнир по шахматам, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне среди взрослых. В турнире приняли участие 187 человек из различных уголков России. Первое место занял Леонид Ноздрачев из Подольска, который набрал 68 очков. Поздравляем победителей и призеров турнира. Мы гордимся Вами! С Днем Победы!» - говорится в сообщении.

Второе место у Ивана Ураева из города Кирова, который набрал 42 очка; третье место у Романа Кузьмина из Екатеринбурга с 38 очками.