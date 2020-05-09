РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 мая. В подмосковном Красногорске в День Победы почтили память заводчан, трудившихся в годы ВОВ, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Сотрудники Красногорского завода имени Зверева, военнослужащие, депутаты совета депутатов горокруга Красногорск торжественно возложили цветы и венки у обелиска на улице Речной в субботу, 9 мая», - говорится в сообщении.

В годы Великой Отечественной войны для нужд Красной армии и Военно-Морского флота завод поставил более 400 тысяч различных оптических приборов. 3 июля 1941 года заводчане начали формировать народное ополчение. Записываться туда шли цехами, участками, бригадами, семьями.

«Помним и гордимся!» - заключается в материале.