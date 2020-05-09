РИАМО - 9 мая. На Пушкинской площади в столице задержаны участники акции КПРФ, которая была посвящена Дню Победы, сообщает ТАСС.
«На Пушкинской площади задержаны порядка 12 человек, которые нарушили режим самоизоляции и социальной дистанции», - сказал источник в правоохранительных органах.
На данный момент решается вопрос о привлечении участников акции к административной ответственности.
Корреспондент РИАМО передает, что полицейские задержали двух человек у отеля Four Seasons в центре Москвы. У задержанных в руках были красные флаги с серпом и молотом, а также плакаты. Полицейские посадили людей в автобус и увезли.
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