РИАМО - 9 мая. На Пушкинской площади в столице задержаны участники акции КПРФ, которая была посвящена Дню Победы, сообщает ТАСС.

«На Пушкинской площади задержаны порядка 12 человек, которые нарушили режим самоизоляции и социальной дистанции», - сказал источник в правоохранительных органах.

На данный момент решается вопрос о привлечении участников акции к административной ответственности.

Корреспондент РИАМО передает, что полицейские задержали двух человек у отеля Four Seasons в центре Москвы. У задержанных в руках были красные флаги с серпом и молотом, а также плакаты. Полицейские посадили людей в автобус и увезли.