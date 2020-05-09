РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 мая. Подарки от губернатора Московской области передали ветеранам в Красногорске в преддверии Дня Победы, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В преддверии праздника День Победы представители администрации горокруга Красногорск, депутаты и волонтеры, соблюдая все меры предосторожности, вручили ветеранам подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева – чайные сервизы и большие продуктовые наборы, а также юбилейные медали «75 лет Победы», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в округе проживают 62 участника и инвалида Великой Отечественной войны, 37 человек, награжденных медалью «Житель блокадного Ленинграда», 295 бывших несовершеннолетних узников фашизма, 952 труженика тыла.

«Дорогие ветераны, спасибо вам за мирное небо!» - заключается в материале.