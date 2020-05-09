РИАМО - 9 мая. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Днем Победы и подчеркнул, что сегодня крайне важно сохранять историческую память.

«75 лет тому назад закончилась самая кровопролитная война в истории человечества. В нашей стране она унесла миллионы жизней, не обошла стороной ни одну семью. Война оставила свой след и в нашем родном Подмосковье», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что в День Победы россияне вспоминают всех павших в боях за Родину, погибших от голода и лишений. Героизм защитников Отечества будет вечным примером для последующих поколений.

«Уроки войны актуальны и в наше время. Сегодня крайне важно сохранять историческую память, нести людям правду о бессмертном подвиге советского народа, воспитывать молодое поколение патриотами нашей страны», - добавил Брынцалов.

Он также поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла за мужество и героизм.

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