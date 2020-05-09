РИАМО - 9 мая. В 2022 году столичный район Солнцево соединят с Киевским шоссе новой автомобильной дорогой, на данный момент идет ее проектирование, которое должно завершиться до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.

«Эта дорога соединит район Солнцево, трассу Солнцево - Бутово и Киевское шоссе. Причем на Киевское шоссе она выйдет рядом с крупными торговыми центрами, что, конечно, будет удобно для местных жителей», - сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он добавил, что протяженность четырехполосной дороги будет составлять два километра, по трассе запустят общественный транспорт. Вдоль дороги установят наружное освещение, два светофора и шумозащитные экраны.

«Между торговыми комплексами проезд будет сквозным. Конечно, сделаем удобные остановки для автобусов, велодорожки, тротуары», - заключил Жидкин.