РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. Глава Подольска Николай Пестов лично поздравил участницу Великой Отечественной войны Марию Рохлину с Днем Победы во время выступления в ее дворе фронтовой концертной бригады, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Во время выступления фронтовой концертной бригады во дворе участницы Великой Отечественной войны Марии Рохлиной ее лично поздравил глава городского округа Подольск Николай Пестов», - говорится в сообщении.

На видео, размещенном в группе, 9 мая во двор ветерана приехали артисты фронтовой бригады на машине-«полуторке», ставшей символом военного времени. В военные годы «полуторки» не только снабжали фронт продовольствием, оружием, но и перевозили артистов для концертов на передовой, чтобы поздравить ветерана с праздником, подарить ему и жителям дома маленькую концертную программу. Во двор дома также приехал Пестов и лично поздравил Рохлину, которая слушала его со своей украшенной к празднику лоджии.

«117 участников Великой Отечественной войны проживают сегодня на территории городского округа Подольск и среди них - Мария Рохлина, которую мы приветствуем и сердечно поздравляем с 75-летием Великой Победы. Мария Михайловна, вы прекрасно выглядите, в отличной форме. Вы радуете нас и флагом Победы, и портретом Верховного главнокомандующего товарища Сталина в своем окне. Спасибо вам большое, с праздником вас! Наши три фронтовые бригады сегодня объедут практически все дворы домов, в которых живут наши уважаемые ветераны - участники Великой Отечественной войны. В таких условиях мы встречаем День Победы и спасибо вам большое за поддержку и солидарность. С Днем Победы!» - сказал Пестов.

После поздравления агитбригада специально для Рохлиной исполнила песню «День Победы» и ряд других песен.

Санинструктором Рохлина прошла Сталинградскую битву, Курскую дугу, форсирование Днепра, Висло-Одерскую операцию и дошла до Германии. У нее много наград: орден Отечественной войны I степени, медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «За освобождение Праги», иностранные награды. Сама она была несколько раз ранена и чуть не замерзла под Сталинградом, но ее спасли. После войны с мужем Иваном Рохлиным они какое-то время служили в Австрии, затем ее мужа перевели служить на Дальний Восток. Рохлина окончила мединститут. Когда ее муж уволился в звании полковника в запас, семья переехала в родной город мужа – Подольск.