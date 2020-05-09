РИАМО - 9 мая. Центральная пригородная пассажирская компания разместила на станциях и в поездах более 26 тысяч памяток о мерах профилактики коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«Компания просит пассажиров по возможности оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Если поездку отложить нельзя, старайтесь избегать передвижения в часы пик, находитесь на расстоянии 1,5-2 метра от других пассажиров на станциях и в электропоездах, пользуйтесь бесконтактными способами оплаты проезда, чаще мойте руки, не трогайте лицо, дезинфицируйте гаджеты», - говорится в сообщении.

Чтобы скоротать время в пути, можно скачать электронную или аудиокнигу в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» в разделе «Книги бесплатно». Там находятся свыше 100 книг. На цифровых полках можно найти российские и зарубежные произведения в разных жанрах.

Для проезда на транспорте в Московском регионе необходимо оформлять цифровой пропуск. Также с 12 мая станет обязательным ношение масок и перчаток в общественном транспорте. Приобрести эти защитные средства можно в билетных кассах на станциях ЦППК.

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Текстовая трансляция

9 МАЯ

- В Москве и Подмосковье отмечается высокий уровень самоизоляции жителей, лучшие показатели у Лыткарина, поселения Московский (ТиНАО), Королева и Зеленограда.

- За прошедшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 217 пациентов, всего с начала пандемии в регионе выздоровели 1030 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 817 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1075 заболевших. В Москве - 5667.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились за сутки 2520 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 12 779 человек.

- Столичные работодатели будут выборочно проверять сотрудников на Covid‑19. В Москве будет активно применяться новый метод — иммуноферментный анализ.