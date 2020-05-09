РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 мая. Молодежная агитбригада исполнила песни военных лет для жителей жилого комплекса «Артек» вблизи деревни Нефедьево Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Красногорская молодежь концертом поздравила ветеранов в деревне Нефедьево. Песни военных лет прозвучали в поселке Артек в субботу, 9 мая. В этом году Праздник Победы отмечается по-особому, но с не меньшим трепетом и любовью», - говорится в сообщении.

В День Победы в округе проходят патриотические акции и флешмобы. Так, в 18:55 горожане смогут присоединиться к Всероссийской минуте молчания.

«В 19:00 на балконах вместе с транспарантами и фотографиями своих героев все вместе споем песню «День Победы», в 22:00 - акция «Фонарики Победы». Присоединяйтесь!» - заключается в материале.