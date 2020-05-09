РИАМО - 9 мая. На портале «Узнай Москву» появились новые онлайн-квесты, приуроченные ко Дню Победы, выполняя предложенные задания, пользователи узнают детали биографии писателя Константина Паустовского, информацию о вооружении советской армии и обороне Москвы, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортура».

«С помощью портала «Узнай Москву» горожане могут не выходя из дома пройти познавательные онлайн-викторины, вспомнить, как жила столица в годы войны и ознакомиться с особенностями стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны», - сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий города Москвы Сергей Шакрыл.

Новый квест «Во имя жизни» посвящен творчеству советского писателя, сценариста и журналиста Константина Паустовского, который с 1941 по 1945 годы создал около сотни произведений в разных жанрах: фронтовые очерки, рассказы, новеллы, роман, пьесы.

Игра «Город и война» расскажет о жизни Москвы в военные годы. Викторина «Стрелковое оружие Московской битвы» расскажет участникам о вооружении времен Великой Отечественной войны.

Благодаря порталу «Узнай Москву» самоизолированные горожане могут изучать историю архитектуры во время онлайн-прогулок по старинным особнякам, усадьбам, гостиницам и дворцам. Пользователям доступно 17 виртуальных туров по историческим зданиям. На портале «Узнай Москву» также представлены онлайн-прогулки по 24 объектам культурного наследия.