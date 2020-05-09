РИАМО - 9 мая. Сотрудники Спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам Подмосковья вместе с Федерацией спортивной борьбы России поздравили почти 50 бывших борцов с Днем Победы и вручили им подарочные продуктовые наборы, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Накануне празднования 75-летия Великой Победы они поздравили ветеранов спорта, наше старшее поклонение, внимание которому особенно необходимо», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Спортивные волонтеры активно работают в период самоизоляции и помогают всем нуждающимся людям. В частности, они формируют и доставляют продуктовые наборы, а также специальные комплекты дезинфицирующих средств пожилым людям, маломобильным гражданам, многодетным и малообеспеченным семьям.

Все жители Московской области до конца мая должны обязательно соблюдать режим самоизоляции.