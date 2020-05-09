РИАМО - 9 мая. Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило в аэропорт Домодедово, в воздушной гавани ввели необходимые меры безопасности, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы аэропорта.

«При поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры безопасности. Этот случай - не исключение», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после поступления информации совместно с силовыми структурами введены необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности.