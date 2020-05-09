РИАМО - 9 мая. Воспитанники музыкальной школы имени Наседкина из Красногорска – ВИА «Самокат» прошли в финал всероссийского онлайн-фестиваля #СПАСИБОЗАПОБЕДУ, их музыкальный видеоролик уже набрал более 11,6 тысячи голосов, сообщается на сайте фестиваля.

Юные певцы исполнили кавер-версию песни Елены Плотниковой «О той весне».

В музыкальном клипе выступает команда ВИА «Самокат» - Артем Аверьянов, Михаил Гуляев, Павел Андриенко, Роман Пригода, Ярослав Ляшенко, Константин Сайко, Саша Рышковой, Ольга Кузнецова.

В субботу на телеканале «Победа» пройдет гала-концерт «Спасибо за Победу!». После 21:00 будут названы победители народного голосования онлайн-фестиваля.