РИАМО - 9 мая. В Московской области минувшей ночью прошел дождь, больше всего осадков выпало в Кашире - около 20% от месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По востоку Московской области тянется узкая зона фронтальной облачности. Ночью она вылила дожди различной интенсивности в ряде районов Подмосковья. В Кашире выпало 10 миллиметров осадков, в Черустях - 7 миллиметров, в Коломне - 4 миллиметра, в Серпухове - 3 миллиметра», - говорится в сообщении.

В субботу в Подмосковье и Москве при облачной с прояснениями погоде будет идти небольшой дождь, температура воздуха днем поднимется до плюс 17 градусов.

Для мая норма по осадкам в Московском регионе составляет 48 миллиметров.