РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. Глава Подольска Николай Пестов поздравил жителей округа с 75-летием Великой Победы и предложил присоединиться к акциям «Окно Победы», «Фонарики Победы» и исполнить фронтовые песни с балконов вместе с агитбригадами.

«Сердечно поздравляю вас с 75-летием Великой Победы! В силу непредвиденных обстоятельств в этом году 9 мая мы не сможем все вместе принять участие в торжественных встречах с дорогими ветеранами, пройти в колоннах Бессмертного полка, разделить радость праздничного общения в городских парках и скверах, на концертных площадках, полюбоваться красочным салютом в подольском небе. Но и в сложившихся условиях Великий праздник невозможен без нашего единства. Приглашаю всех присоединиться сегодня к акциям «Окно Победы», «Фонарики Победы» и исполнить фронтовые песни с балконов вместе с агитбригадами», - написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

Он отметил, что для участия во всероссийской акции «Окно Победы» нужно выставить у своего окна портреты родных, с которыми обычно идут в строю Бессмертного полка. После общероссийской минуты молчания в 19:00, которая будет объявлена по федеральным телеканалам, все смогут со своих балконов дружно исполнить всеми любимую песню «День Победы».

В 22:00 состоится акция «Фонарики Победы». Чтобы принять в ней участие, в квартире или в доме нужно выключить свет и со включенным фонариком подойти к окну в знак солидарности со всеми жителями нашей страны, кому дорога память о Великой Отечественной войне и о Великой Победе.

Также в Подольске начали проводить акцию прифронтовых концертных бригад. С 10:00 на трех автомобилях-полуторках времен войны небольшие агитбригады начали ездить по дворам домов, где живут участники Великой Отечественной войны, чтобы поздравить их словом и песней. Пестов пригласил жителей поддержать эту добрую акцию и всем вместе из окон квартир сердечно приветствовать ветеранов.