РИАМО - 9 мая. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов поздравил жителей с Днем Победы и пожелал им здоровья и оптимизма, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Я от всего сердца поздравляю с Днем Победы в Великой Отечественной войне! К сожалению, пандемия коронавируса не позволяет нам провести в этом году праздничные гуляния на 9 мая. Но это не мешает нам всей страной вспоминать те страшные и великие дни — за столом, в кругу родных и близких, в телефонных разговорах, в телепередачах и прямых эфирах СМИ», - сказал Иванов.

Он подчеркнул, что память о Великой Отечественной войне, о подвиге народа — это святое. День Победы — это праздник, который объединяет всех: от мала до велика, от Чукотки до Калининграда. И никакие обстоятельства не заставят россиян отказаться от данной памяти.

По его словам, Россия в неоплатном долгу перед теми, кто погибал и получал ранения на фронтах ВОВ, кто трудился в тылу, кто лечил солдат в госпиталях, кто увековечивал память в мемуарах, стихах и прозе, кто заново строил города и восстанавливал экономику, когда все закончилось.

«Примите мои искренние поздравления и пожелания сил, здоровья, любви и оптимизма!» - заключил Иванов.

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