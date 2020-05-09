РИАМО - 9 мая. В Подмосковье за сутки умерли 11 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в Московской области скончались 186 пациентов, сообщается на сайте регионального министерства здравоохранения, посвященном ситуации с коронавирусом.

Всего в Подмосковье выявили 19 425 случаев инфицирования коронавирусом, за время пандемии выздоровели 1030 пациентов.

Ограничения, введенные в Московской области из-за распространения коронавируса, действуют до 31 мая включительно. В том числе до конца мая продлен режим обязательной самоизоляции жителей.

Для поездок на личном или общественном транспорте жителям региона следует оформить цифровой пропуск. Также с 12 мая нужно будет обязательно носить маски или респираторы в общественных местах.

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Текстовая трансляция

9 МАЯ

- В Москве и Подмосковье отмечается высокий уровень самоизоляции жителей, лучшие показатели у Лыткарина, поселения Московский (ТиНАО), Королева и Зеленограда.

- За прошедшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 217 пациентов, всего с начала пандемии в регионе выздоровели 1030 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 817 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1075 заболевших. В Москве - 5667.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились за сутки 2520 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 12 779 человек.

- Столичные работодатели будут выборочно проверять сотрудников на Covid‑19. В Москве будет активно применяться новый метод — иммуноферментный анализ.