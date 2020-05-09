РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мая. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий и герой России, старший летчик-испытатель корпорации «Миг» Михаил Беляев возложили цветы к Вечному огню, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу состоялась церемония возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь», мероприятие посвящено 75-летию Дня Победы. В церемонии возложения также приняли участие депутаты Мособлдумы Дмитрий Дениско и Игорь Коханый.

«С Днем Победы, мирного неба над головой», - сказал ведущий Александр Мурашкин.

Также цветы возложили представители общественной палаты Люберец, волонтеры движения «Юнармия» и жители города.