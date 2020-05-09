РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мая. Глава Балашихи Сергей Юров и командир дивизии имени Ф.Э. Дзержинского Дмитрий Черепанов поздравили ветерана Вооруженных сил России подполковника в отставке Адольфа Чумакова с Днем Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на странице администрации Балашихи в соцсети «ВКонтакте».

Адольф Чумаков родился в 1935 году. Пережил войну в детском возрасте. Окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище, 31 год прослужил в Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского.

«Адольфу Чумакову вручили медаль к 75-летию Победы от президента России Владимира Путина, микроволновую печь, а также продуктовый набор и букет гвоздик. Солисты ансамбля песни и пляски дивизии им. Ф.Э. Дзержинского у его дома исполнили песни военных лет», - говорится в сообщении.

Ветерана поблагодарили за участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

В день 75-летия Великой Победы ветеранов на дому поздравляют представители администрации и совета депутатов Балашихи, руководители предприятий и организаций. Под их окнами творческие коллективы исполняют песни военных лет. Для жителей города организованы различные онлайн-активности. Проводится трансляция торжественных мероприятий.