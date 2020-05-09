РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мая. В городском округе Люберцы дома украсили российскими триколорами, также для украшения использовали 1 200 георгиевских лент, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

«Мы завершили оформление многоквартирных домов городского округа. 1 200 георгиевских лент и 7 647 флагов создают атмосферу праздника и придают округу еще большую парадность в главный праздник страны», - сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Беловодский.

Члены местного отделения призывают жителей городского округа Люберцы принять участие в патриотической акции «Бессмертный полк – в каждом доме». Для этого необходимо разместить портреты с героями войны, флаги и лозунги на собственном балконе или окне дома.