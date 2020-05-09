РИАМО - 9 мая. В Москве и Подмосковье отмечается высокий уровень самоизоляции жителей, лучшие показатели у Лыткарина, поселения Московский (ТиНАО), Королева и Зеленограда, следует из данных «Яндекса».

В Подмосковье лучше всех самоизоляцию соблюдают жители Лыткарина – индекс самоизоляции здесь составляет 4 балла. Также хорошие показатели у Королева – 3,9 балла, Фрязина, Ивантеевки, Балашихи, Люберец, Подольска, Красногорска, Электростали – 3,8 балла.

В столице индекс самоизоляции составляет 3,8 балла. При этом в поселении Московский и Зеленограде он равен 3,9 балла, в Щербинке – 3,8 балла.

Уровень самоизоляции жителей оценивается в диапазоне от нуля до пяти баллов. Чем он выше, тем меньше людей находятся на улицах городов во время пандемии коронавируса.

В Московском регионе с 12 мая нужно будет обязательно надевать маски в общественных местах. Режим самоизоляции жители должны соблюдать до конца мая.

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Текстовая трансляция

9 МАЯ

- В Москве и Подмосковье отмечается высокий уровень самоизоляции жителей, лучшие показатели у Лыткарина, поселения Московский (ТиНАО), Королева и Зеленограда.

- За прошедшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 217 пациентов, всего с начала пандемии в регионе выздоровели 1030 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 817 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1075 заболевших. В Москве - 5667.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились за сутки 2520 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 12 779 человек.

- Столичные работодатели будут выборочно проверять сотрудников на Covid‑19. В Москве будет активно применяться новый метод — иммуноферментный анализ.