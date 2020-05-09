РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил ветеранов Подольска с Днем Победы и пожелал им мирного неба.

«Дорогие участники Великой Отечественной войны! Героические труженики тыла, узники концентрационных лагерей и ленинградцы, выстоявшие в суровые годы блокады! Дорогие наши ветераны, кто своими глазами видели ужасы войны, примите низкий поклон и поздравления с Днем Победы! Пусть небо оглашают только мирные салюты и фейерверки, а военные всполохи, смертельные залпы орудий, разрывы мин и снарядов звучат только с телеэкранов. Пусть над Россией сияет только мирное небо и спокойно спят те, кто не жалел своих жизней, спасая Родину, свой дом, свою семью и всех нас. С праздником! С Днем Победы в Великой Отечественной войне!» - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что ровно 75 лет назад советский народ отвоевал свободу и независимость Родины у фашистской Германии и ее союзников. Беспрецедентно и отчаянно защитники Отечества сражались с немцами ценой своих жизней ради мирного неба над головой, будущего своих детей, внуков и правнуков, ради любви к Отчизне.

«Мы – потомки героев – всегда будем помнить военный подвиг доблестных солдат. Мы помним, как Подольские курсанты в холодном октябре 1941 года на Ильинских рубежах сдержали натиск гитлеровских армий, обороняя подступы к Москве. Мы помним, как 28 русских солдат под командованием Ивана Панфилова героически сражались в неравном бою с немцами. Мы помним ожесточенную битву за Сталинград, как советские вооруженные силы вырвали у противника стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны. Мы помним, как под Курском наши потомки показали всему миру, что поражение фашистской Германии – это всего лишь вопрос времени. Мы помним, как 75 лет назад над Рейхстагом было водружено Знамя Победы!» - отметил Максимович.