РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 мая. В деревне Нефедьево Красногорска реконструировали памятник энергетикам, возводившим в годы ВОВ электрозаграждения, говорится в сообщении пресс-службы компании «Россети Московский регион».

Памятник является составной частью мемориального комплекса «Рубеж обороны Москвы». «Россети Московский регион» к 75-летию Великой Победы завершили реконструкцию памятника «Защитникам Москвы — специалистам инженерных войск и Мосэнерго» в Нефедьево», - говорится в сообщении.

Памятник открыли по инициативе и на средства компании 22 июня 2013 года. Его реконструкция вызвана необходимостью увековечить память вновь установленных строителей электрозаграждений.

Координационный совет ветеранов войны и труда компании и совет ветеранов инженерных войск МО РФ установили имена 41 столичного энергетика и воина инженерных войск, которые в содружестве строили электрозаграждения в Подмосковье. Их нанесли на 6 тумб, которые установили на территории мемориального комплекса.

В строительстве электрозаграждений участвовали 150 специалистов «Мосэнерго» - инженеры, кабельщики, высоковольтники. В кратчайшие сроки в глубоком тылу Можайской линии обороны, на расстоянии 25-45 км от Москвы, были построены электрозаграждения протяженностью 230 километров, из них 164 километра — наземные препятствия из колючей проволоки и проволочной сети, 11 киометров водных электропрепятствий и 55 километров электризованной почвы.

Для питания заграждений было построено 40 подземных трансформаторных подстанций, 287 километров кабельных и 189 километров воздушных линий. Они снабжались электроэнергией от электростанций «Мосэнерго».

«Немецкие войска вышли к электрозаграждениям в районе деревень Козино и Нефедьево под Красногорском. Несколько десятков гитлеровцев, попытавшихся их преодолеть, получили смертельные ранения, а войска вермахта были остановлены на рубеже Нефедьево-Козино. Подмосковные электрозаграждения считаются одним из самых выдающихся военно-инженерных сооружений ВОВ», - заключается в материале.