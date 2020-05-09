РИАМО - 9 мая. За прошедшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 217 пациентов, всего с начала пандемии в регионе выздоровели 1030 человек, сообщает оперштаб Подмосковья по коронавирусу.

«Еще 217 человек в Подмосковье выздоровели после коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области выявили 19 425 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 1075 случаев подтвердились за минувшие сутки.

Ранее жителям Подмосковья строго рекомендовали носить маски или респираторы в общественных местах. С 12 мая наличие средств защиты станет обязательным, для нарушителей масочного режима предусмотрены штрафы.

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Текстовая трансляция

9 МАЯ

- В Москве и Подмосковье отмечается высокий уровень самоизоляции жителей, лучшие показатели у Лыткарина, поселения Московский (ТиНАО), Королева и Зеленограда.

- За прошедшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 217 пациентов, всего с начала пандемии в регионе выздоровели 1030 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 817 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1075 заболевших. В Москве - 5667.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились за сутки 2520 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 12 779 человек.

- Столичные работодатели будут выборочно проверять сотрудников на Covid‑19. В Москве будет активно применяться новый метод — иммуноферментный анализ.