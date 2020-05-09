РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мая. В честь памятной даты 75-летия Великой Победы управление транспорта и организации дорожного движения совместно с транспортной компанией «Ранд-Транс» поздравили жителей с праздником, а для ветеранов ВОВ подготовили подарочные наборы, в которые входят продукты первой необходимости, сообщил заместитель главы городского округа Люберцы Родион Грошевик.

«В Люберцах организовано 6 мобильных групп для раздачи наборов. Одна мобильная группа состоит из 3 человек, которые экипированы специальными защитными костюмами и масками для недопущения распространения коронавируса», - заявил Грошевик.

Он добавил, что по городскому округу Люберцы будут вручены подарочные продуктовые наборы 110 ветеранам Великой Отечественной войны.