РИАМО - 9 мая. В день 75-летия Победы мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в центре столицы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Из-за пандемии коронавируса в церемонии возложения цветов впервые не смогли принять участие ветераны Великой Отечественной войны.

«Вместо них это сделали волонтеры – активисты городского центра «Мосволонтер», - отмечается в материале.

Накануне праздника столичные волонтеры провели акцию «Цветы Победы» - они узнали у ветеранов, куда бы они хотели возложить цветы в честь 9 Мая. Всего волонтеры собрали более 50 заявок, по которым возложили цветы к известным военным монументам и на могилы фронтовиков.

Добровольцы отчитались перед ветеранами по телефону, а также выложили фотографии и видео с церемоний возложения цветов в соцсетях.

Накануне 75-летия Великой Победы в Москве провели реставрацию памятника Жукову на Манежной площади. Памятник установили в центре столицы 25 лет назад, с тех пор он ни разу реставрировался.

В марте-апреле этого года памятник Жукову демонтировали, чтобы укрепить каркас, очистить поверхность и заделать трещины. В канун Дня Победы обновленный монумент вернули на свое историческое место.

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